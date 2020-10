Justiça Eleitoral indefere candidatura de Fabiano Cazeca à Prefeitura de BH

Empresário, Fabiano Cazeca tenta chegar ao comando da Prefeitura de Belo Horizonte. (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

O juiz Carlos Alberto Loiola, da 36° Zona Eleitoral de, indeferiu, nesta sexta-feira o registro de candidatura de Fabiano(Pros) à prefeitura da capital mineira. Na decisão, o magistrado alega que a empresa de Cazeca ultrapassou o limite legal de doações a concorrentes na eleição de 2014. Por ora, ele pode continuar em campanha.A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). Pela infração, Cazeca foi condenado a pagar multa. Isso, segundo o juiz, configura inelegibilidade por oito anos. A empresa citada na decisão é a Cazeca Assessoria e Cobrança Ltda. Ele tem três dias para apresentar recurso em segunda instância, junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).O magistrado Loiola aprovou pedido do MPE que impede o candidato de fazer campanha com recursos provenientes do Fundo Eleitoral. Embora esteja autorizado a continuar as propagandas, terá de arcar com os custos por meio de verbas particulares.Conforme os autos do processo, a defesa do postulante do Pros alega que a condenação não tem sentido, uma vez que Cazeca concorreu ao posto de deputado federal em 2018. À época, as doações feitas pela empresa de assessoria e cobrança também resultaram em impugnação na primeira instância. O TRE-MG, no entanto, anulou a sentença inicial.Procurado pelo, o candidato afirmou, por meio de sua assessoria, que a decisão não afeta os rumos da campanha.As doações feitas por empresas estão proibidas desde o pleito de 2016. Agora, apenas pessoas físicas podem contribuir para campanhas eleitorais. Fabiano Cazeca formou aliança com o PTC para disputar o Executivo da capital mineira. A vice-candidata é Paula Gomes.Além de ter terminado como suplente em 2018, Cazeca também tentou ser presidente do, um ano antes. Ele perdeu para Sérgio Sette Câmara por 266 votos a 41.O empresário é o candidato a prefeito de BH com o maior patrimônio declarado Fabiano Cazeca está envolvido, ainda, em imbróglio com o próprio partido. Onão enviou os programas eleitorais gravados por ele à Justiça Eleitoral e, por isso, o empresário não participou das primeiras inserções gratuitas nas emissoras de rádio e televisão . Ele chegou a registrar Boletim de Ocorrência em virtude do caso.