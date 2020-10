'Maneira deliberada e covarde de me tirar da campanha', diz candidato à Prefeitura de BH sem propaganda na TV

Mesmo com direito ao tempo de TV, Fabiano Cazeca não apareceu nas primeiras propagandas eleitorais (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Nove dos dez candidatos a prefeito decom direito a tempo de rádio e televisão apareceram no horário eleitoral desta sexta-feira . Fabiano Cazeca (Pros) não utilizou os 14 segundos a que teria direito, já que seu partido não enviou a inserção ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). Ao, o candidato protestou contra a postura da legenda e disse que combinados firmados antes da campanha estão sendo descumpridos.registrou um Boletim de Ocorrência por conta do ocorrido. Ele alega ter ido, em vão, à sede do partido pedir explicações. Segundo o candidato, os programas já estão prontos.“É uma maneira deliberada e covarde de me tirar da campanha. Se eu não for para o rádio e para a, vou ficar em desvantagem. Não vou desistir nunca e vou bater até o fim. É um negócio absurdo, mas, infelizmente, é política”, disse.O concorrente do Pros afirmou, ainda, ter sido orientado a procurar o deputado federal Marcelo Aro — filiado a outro partido, o PP, para discutir o impasse.Procurado pela reportagem, Aro negou ter relação com o caso e afirmou que o assunto deve ser discutido internamente pelo Pros.“Cazeca é ruim de voto. Perdeu tudo o que disputou na vida. Até hoje, não tenho notícia de uma eleição que ele ganhou. Perdeu para deputado federal, perdeu no Atlético e continuará perdendo. É um cara que não tem palavra e não tem compromisso. Na política, não dá certo”, disparou o parlamentar.pediu ado registro da candidatura de Cazeca. O caso ainda está sob análise da Justiça Eleitoral, que permitiu ao candidato, por ora, a veiculação de propagandas eleitorais — desde que feitas com recursos próprios, sem a utilização das verbas repassadas por meio do Fundo Eleitoral.Para preencher os segundos destinados a chapa do Pros, foi veiculada uma propaganda institucional do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).tenta contato com o Pros sobre o caso, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Histórico

A candidatura de Cazeca é fruto de coligação formada por Pros e PTC, que indicou a vice, Paula Maia . O empresário é dono do maior patrimônio possuído pelos concorrentes à Prefeitura de Belo Horizonte Em 2018, ele se candidatou a deputado federal, mas não se elegeu. No ano anterior, Fabiano Cazeca tentou ser presidente do, mas acabou derrotado pelo atual comandante do clube, Sérgio Sette Câmara, por 266 votos a 41.O pleito deste ano está agendado para 15 de novembro. Se houver necessidade, o segundo turno ocorre duas semanas depois, no dia 29.