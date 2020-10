Eleições 2020: confira a agenda dos candidatos à PBH nesta sexta (9/10)

(foto: Arte: Paulo Miranda/EM/D.A Press)

Almoço com representantes do Sindilojas e Sindióptica.

Áurea Carolina (Psol): Ação no comitê de campanha no Aglomerado da Serra pela manhã. À tarde, entrevista para imprensa. Evento virtual no início da noite.

Bruno Engler (PRTB): Conversa com líderes religiosos na região Oeste pela manhã. À tarde, caminhada pela região Nordeste.

Cabo Xavier (PMB): Não informou seus compromissos até a divulgação deste boletim.

Fabiano Cazeca (Pros): Pela manhã, reunião com diretoria do Mercado Municipal. À tarde, gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral.

João Vitor Xavier (Cidadania): Encontro com lideranças da região Noroeste pela manhã. À tarde, evento sobre atenção à primeira infância.

Lafayette Andrada (Republicanos): Atendimento à imprensa pela manhã. À tarde, reunião com lojistas e reunião com diretoria de torcida organizada do Cruzeiro.

Luisa Barreto (PSDB): Gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral no decorrer do dia.

Marcelo Souza e Silva (Patriota): Não informou seus compromissos até a divulgação deste boletim.

Marília Domingues (PCO): Não informou seus compromissos até a divulgação deste boletim.

Nilmário Miranda (PT): À noite, evento para debater propostas do Orçamento Participativo na Pampulha.

Rodrigo Paiva (Novo): Reunião em associação de prevenção ao uso de drogas e gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral pela manhã. À tarde, reunião com diretoria da Associação Comercial de Minas Gerais.

Wadson Ribeiro (PCdoB): Gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral no decorrer do dia.

Wanderson Rocha (PSTU): Pela manhã, participação em manifestação em frente à PBH. Evento virtual de apresentação do programa eleitoral no final da tarde.

Wendel Mesquita (Solidariedade): Encontro com líderes religiosos pela manhã. À tarde, reunião com moradores do bairro Santo Agostinho.