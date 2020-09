Corrida à PBH: após aliança, PTC aponta médica como vice de Fabiano Cazeca, do Pros

Fabiano Cazeca representará o Pros na corrida eleitoral deste ano em BH. (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Os candidatos à PBH:

O candidato do Pros à Prefeitura de, já sabe quem será sua companheira de chapa. Trata-se daPaula Aparecida Gomes (PTC), de 42 anos. Os partidos fecharam acordo nessa quarta-feira (16).Fabiano Lopes Ferreira, o Cazeca, tem 66 anos e atua no ramo de consórcios de automóveis, como dono da Multimarcas Consórcios. Ele também é conselheiro do Atlético e se candidatou para presidir o Galo em 2017, mas foi derrotado por Sérgio Sette Câmara.Paula, por sua vez, é psiquiatra no Hospital João XXIII, professora voluntária da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e atua, ainda, na rede Unimed.Cazeca comemorou a parceria com a profissional de saúde, por conta, sobretudo, da pandemia do novo coronavírus. “Em um momento de tantas adversidades devido a todos os problemas que estamos vivenciando, ter alguém que sempre se preocupou com a qualidade da saúde, em especial a mental, trabalhando por nós é um grande privilégio”, disse.Por ora, otem acordo costurado apenas com o. O prazo para a realização de convenções partidárias se encerrou nessa quarta. Agora, as siglas têm até o próximo dia 26 para acertar composições e registrar as candidaturas junto à Justiça Eleitoral.O pleito deste ano está marcado para 15 de novembro. O segundo turno, se necessário, ocorrerá duas semanas depois, no dia 29 do mesmo mês.Alexandre Kalil (PSD)Áurea Carolina (Psol)Bruno Engler (PRTB)Cabo Xavier (PMB)Fabiano Cazeca (Pros)Igor Timo (Podemos)João Vítor Xavier (Cidadania)Lafayette Andrada (Republicanos)Luisa Barreto (PSDB)Marcelo de Souza e Silva (Patriota)Marília Domingues (PCO)Nilmário Miranda (PT)Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)Rodrigo Paiva (Novo)Wadson Ribeiro (PCdoB)Wanderson Rocha (PSTU)