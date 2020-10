Caso das 'Rachadinhas': STJ mantém investigação que mira o senador Flávio Bolsonaro

O político é investigado por organização criminosa, lavagem de dinheiro e suspeita de peculato (foto: Reprodução/Redes Sociais) STJ) rejeitou pedido de liminar do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos/RJ) e não irá anular os atos da investigação do suposto esquema de “rachadinha”, que mira no parlamentar. O Superior Tribunal de Justiça () rejeitou pedido de liminar do senador Flávio(Republicanos/RJ) e não irá anular os atos da investigação do suposto esquema de “rachadinha”, que mira no parlamentar.





Usando como base a decisão do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) em declarar incompetência da primeira instância para julgar o caso, a defesa argumentou que as medidas tomadas pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, seriam inválidas e, portanto, deveriam ser anuladas.









Em maio, Fischer barrou outro pedido da defesa de Flávio Bolsonaro, visando paralisar as investigações sobre o suposto esquema. O político é investigado por organização criminosa, lavagem de dinheiro, suspeita de peculato enquanto era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).