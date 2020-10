Eleições 2020: Kalil lidera corrida eleitoral em BH com 56,5%; veja números

Prédio da Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D. A. Press)



O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), candidato à reeleição, tem 56,5% das intenções de voto dos eleitores da capital. João Vitor Xavier (Cidadania) é o segundo colocado, com 6,6%. Áurea Carolina (PSOL) é a terceira, com 4,5%.





Os dados foram divulgados pelo instituto Paraná Pesquisas na noite desta quarta-feira.

Os demais candidatos tiveram menos de 1% dos votos entrevistados na pesquisa. Marcelo Souza e Silva (Patriota) e Wanderson Rocha (PSTU) ficaram empatados com 0,5%; Wadson Ribeiro (PC do B) teve 0,4% de preferência dos eleitores que responderam à pesquisa; Fabiano Cazeca (PROS) e Lafayette de Andrada (Republicanos) receberam 0,1% cada.





Entre os entrevistados, 5,4% responderam que não sabem em quem votarão, enquanto 12,7% responderam que não votarão em nenhum dos postulantes à Prefeitura de BH.

Muitos indecisos na pesquisa espontânea

Os números acima se referem à pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Na pesquisa espontânea, na qual não se apresentam opções aos eleitores, Kalil foi citado por 27,2% dos entrevistados.



Na espontânea, Áurea Carolina aparece com 1,7% das intenções de voto e João Vitor Xavier com 1,3%.



Bruno Engler e Rodrigo Paiva tiveram 0,7% cada. Nilmário Miranda aparece com 0,4% e Professor Wendel Mesquita com 0,2%. Os demais candidatos citados somaram 1,1%.



A quantidade de indecisos é 55,4%, superando os pretensos eleitores de Kalil; 11,2% dos entrevistados disseram que não votarão em ninguém.

Rejeição

O Paraná Pesquisas perguntou também aos eleitores em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum. O nome com maior índice de rejeição foi o de Rodrigo Paiva, que foi citado por 51,3% dos entrevistados.



João Vitor Xavier foi rechaçado por 47,7%, Áurea Carolina por 35,1% e Alexandre Kalil por 26,5% do eleitorado.

A pesquisa

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 820 eleitores maiores de 16 anos entre os dias 25 e 29 de setembro em Belo Horizonte. Segundo o instituto, o nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de aproximadamente 3,5% para os resultados gerais.





A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo nº MG-06842/2020.