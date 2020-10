Doação de R$ 690 mil à candidata do PSL em BH incomoda correligionários: 'Ausência completa de isonomia'

Doação consta na prestação de contas de Janaína Cardoso à Justiça Eleitoral (foto: Divulgação/Tribunal Superior Eleitoral - TSE) vereadora de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano, Janaína Cardoso (PSL) recebeu doação de R$ 690 mil da Direção Nacional do partido para campanha. O fato incomodou correligionários, a ponto de candidatos da legenda ao mesmo cargo na corrida eleitoral divulgarem uma nota de repúdio. Candidata anasdeste ano,(PSL) recebeu doação dedapara campanha. O fato incomodou correligionários, a ponto de candidatos da legenda ao mesmo cargo na corrida eleitoral divulgarem uma nota de repúdio.









Em nota publicada por candidatos do PSL à Câmara Municipal de BH nas eleições deste ano, há menção a Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo. Ele é ex-marido de Janaína e um dos “caciques” da legenda em Minas Gerais.





"O repúdio, além de ser ao ministro, ex-marido da candidata do próprio partido, também diz respeito à senhora Janaina Cardoso, em uma atitude, mais uma vez, que deteriora o PSL, e que joga na lama o nome de um partido, envolvido, mais uma vez, em escândalo de repasse de verbas públicas, o que deprecia não apenas as candidaturas, mas as histórias de outros candidatos, idôneos, patriotas e conservadores no mesmo cenário", diz o comunicado.





Procurada, Janaína Cardoso não atendeu telefonemas e também não respondeu e-mails. Marcelo Álvaro Antônio também não atendeu as chamadas feitas até a publicação desta reportagem.