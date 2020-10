Datafolha: Disparado na liderança, Kalil amplia vantagem e chega a 60% das intenções de voto

Todos os adversários de Kalil, juntos, somam 23% das intenções de voto (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press. Brasil) prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), caminha a passos largos para a reeleição em primeiro turno. De acordo com pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira (22), o chefe do Executivo municipal tem 60% das intenções de voto, quatro pontos percentuais a mais do que há duas semanas. de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), caminha a passos largos para a reeleição em primeiro turno. De acordo com pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira (22), o chefe do Executivo municipal tem 60% das intenções de, quatro pontos percentuais a mais do que há duas semanas.

Nilmário Miranda (PT) tem 2%. O empresário Rodrigo Paiva (Novo) aparece com 1%, mesmo percentual de Luísa Barreto (PSDB), Cabo Xavier (PMB), Marcelo Souza e Silva (Patriota), Marilia Domingues (PCO) e Professor Wendel Mesquisa (Solidariedade).

Ainda de acordo com o Datafolha, no caso da pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Kalil tem 49% das intenções de voto. João Vítor e Áurea aparecem com 3% cada um, enquanto Engler tem 2%, e Nilmário, 1%.

O Datafolha ouviu presencialmente 868 eleitores nos dias 20 e 21 de outubro. A margem de erro da pesquisa, feita em parceria com a TV Globo, é de três pontos percentuais para mais ou para menos.