Veículo atingido por carro de luxo ficou totalmente destruído pelas chamas (foto: Reprodução)

Duas pessoas morreram na noite dessa sexta-feira (15/01) após umentre dois carros no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com o, um homem de 65 anos e uma jovem de 14 anos, que estavam em uma, perderam a vida carbonizados após um veículo de luxo acertar o carro em que estavam.

Avô e neta morrem após motorista embriagado atingir carro em BH https://t.co/Ve3coJmrJB pic.twitter.com/KjebDIvxUQ — Estado de Minas (@em_com) January 16, 2021









Uma mulher de 33 anos, também passageira da Parati, sofreu várias fraturas e foi encaminhada para o Hospital João XXIII, na capital, assim como o filho dela, de 10 anos. Por outro lado, os outros dois ocupantes, o avô de 65 anos e a neta de 14 anos não conseguiram sair do veículo em chamas e morreram carbonizados.





De acordo com a Polícia Militar (PM), o condutor da Mercedes-Benz CLA 200, de 46 anos, foi submetido ao teste do bafômetro e teve álcool detectado no organismo, com um resultado de 0,76 mg/L de álcool no sangue. O número, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), configura crime de trânsito. Ainda foi constatado que o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2015.





O homem foi preso, encaminhado para a delegacia do Detran e encaminhado ao sistema prisional, enquadrado por dois crimes: praticar homicídio culposo e conduzir veículo sob influência de álcool. De acordo com testemunhas, o rapaz estaria participando de um “racha”.





Ainda não há informações sobre velório e enterro das vítimas.