Uberaba atinge a triste marca de 800 mortes causadas pela COVID-19

De acordo com o último boletim epidemiológico da COVID-19 em Uberaba, o município atingiu amarca de 801 mortes. Além disso, assim como durante todo o mês passado, continuam altos os números dee novos casos por dia e, da mesma forma que aconteceu durante os meses de fevereiro, março e abril, as ocupações das UTIs/COVID, tanto pública como privada, permanecem muito perto do

Momento da chegada de paciente com a COVID-19 no Hospital Regional José Alencar, referência na cidade e região no atendimento a pacientes com a doença.



Conforme o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Uberaba, dos 103 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 disponíveis na cidade, 95 estão ocupados, sendo que de 60 existentes na rede pública, 55 estão com pacientes. Dos 43 da rede privada, há 40 pessoas em estado grave.

Com relação aos números de novos casos e mortes deste ano no município também são preocupantes. De um total de 801 mortes, 561 aconteceram em 2021. E de um total 24.709 casos da doença notificados desde o início da pandemia, 9.918 foram diagnosticados este ano.

Desta forma, o município vive o seu pior momento da pandemia da COVID-19, sendo que abril foi o mês que mais se registraram mortes e novos casos da doença. Em média, foram cerca de oito mortes por dia neste último mês e aproximadamente 170 novos casos; números semelhantes aos registrados no início de maio.

Nas últimas 24 horas em Uberaba foram registradas sete mortes e 178 novos casos da doença. Números considerados altos para o município.

A doutora em matemática Michelli Maldonado, coordenadora do Observatório COVID Uberaba, declarou no final da semana passada em sessão da Câmara Municipal de Uberaba que, segundo projeções matemáticas, maio pode registrar cerca de 6 mil novos casos e até 280 mortes.

“Se continuarmos com o mesmo comportamento, mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas e se a taxa de letalidade deste mês se manter o cenário será ainda pior em maio”, afirmou com

