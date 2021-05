Colônia Santa Izabel ganha leitos para reabilitação de pacientes pós-COVID

Os 25 novos leitos já estão disponíveis a pacientes da rede SUS que necessitam de reabilitação após alta hospitalar (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) A Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), referência no tratamento da hanseníase, ganhou 25 novos leitos para atender pessoas que necessitam de reabilitação após passar por estado grave da COVID-19 e também de outras doenças.



Inaugurado nessa terça-feira (4/5), o espaço já está pronto para receber pacientes não só de Betim, mas de toda a microrregião de saúde, composta por outros 13 municípios. A casa fica no Bairro Citrolândia.

A “Unidade de Cuidados Continuados” será destinada a pacientes da Rede SUS que necessitam de reabilitação ou adaptação a sequelas decorrentes de procedimentos clínicos, cirúrgicos ou traumatológicos.



Funcionará como retaguarda para a rede de urgência da microrregião de Betim, oferecendo assistência integral aos usuários. A unidade é administrada pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), em parceria com a Prefeitura de Betim.

A unidade conta com profissionais capacitados, o que, de acordo com o governo do estado, possibilitou a criação da nova unidade com os 25 leitos. O atendimento será prestado por uma equipe multidisciplinar formada por médicos, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista e enfermeiros.

Familiares dos pacientes também receberão orientações e encaminhamentos necessários durante o período de assistência. “Agregamos uma nova linha de cuidado à CSSI, com um espaço confortável e próprio para a reabilitação do paciente, promovendo o giro de leito em uma unidade hospitalar aguda, como a do Hospital Regional de Betim", afirma o diretor da CSSI, Fabrício Giarola Oliveira.

Assistência na reabilitação do pós COVID-19

A Unidade de Cuidados Continuados começou a funcionar antes do prazo previsto para conseguir absorver, também, pessoas que precisam de reabilitação pós COVID-19. Os leitos são destinados aos pacientes que já saíram da fase de cuidado hospitalar e que estão em situação clínica estável, porém com necessidade de reabilitação.

“Receberemos pacientes que estão internados em leitos como os de terapia intensiva, que ainda não têm condições de voltar para casa, pois necessitam de reabilitação. Além de proporcionar um atendimento qualificado e humanizado, a unidade contribui para desafogar os leitos da microrregião neste momento de pandemia”, ressalta a gerente assistencial da unidade, Eliane Daniele Teixeira Magalhães.

O secretário municipal de Saúde de Betim, Augusto Viana, destaca a importância da abertura desse serviço neste momento: “Poder contar com uma Unidade de Cuidados Continuados em nosso município, no contexto da pandemia, é um grande ganho para a saúde da população, na medida em que contribui para desafogar a sobrecarga do atendimento a pacientes acometidos com COVID-19”.