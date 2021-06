Cães farejadores descobrem drogas em meio a bagagens em ônibus de viagem

Os cães Aquiles e Karau se agitaram logo que o ônibus que ia de BH a Guarapari parou (foto: PMMG)

Já há algum tempo a Polícia Militar vem realizando uma operação que visa o combate ao tráfico de drogas, a Narcos Brasil, onde vêm se destacando os cães farejadores. Nesta quinta-feira (24/6), a população viu um exemplo disso. Policiais da Rondas Ostensivas Com Cães (Rocca) estavam com dois animais, Aquiles e Karau, numa parada de ônibus de viagem, em Realeza, distrito de Manhuaçu, na Zona da Mata do estado.

De repente, os cães ficaram agitados e passaram a farejar o porta-malas de um ônibus. Lá dentro, foram encontrados sete cigarros de haxixe, pouca quantidade, mas serviu para mostrar a eficiência da ação.

O ônibus havia saído de Belo Horizonte e tinha como destino Guarapari, no Espírito Santo. Logo que os animais passaram a farejar o porta-malas, os policiais solicitaram que este fosse aberto. A droga estava numa bolsa de viagem.

O dono da bagagem foi identificado, um homem de 25 anos, que foi levado para a Delegacia de Realeza, junto com a droga.

A operação Narco Brasil consiste em animais circularem entre os passageiros, nas paradas, para tentar identificar drogas pelo fato, assim como traficantes. O saldo, até agora, segundo a PM, é bastante positivo.