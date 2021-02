Polícia apreende armas e drogas em ônibus, no Sul de Minas

PRF apreende armas e drogas na BR-381 (foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (uma, drogas e seringas deem fiscalização na tarde dessa terça-feira (2/2) emdo, no Sul de Minas. Dois homens foram presos em um ônibus no km 805 da BR-De acordo com a corporação, o ônibus de linha interestadual foi parado e, após fiscalização, um cão farejador detectou em uma das bagagens um tablete de maconha.No interior do veículo foi identificado o homem, de 32 anos, dono da bagagem e, em sua posse, foram encontrados outrasanálogas a entorpecentes – skunk, haxixe e seringas de THC.Além disso, foi encontrada uma pistola 9mm de fabricação israelense com numeração suprimida mais 78 munições 9mm.Na poltrona ao lado, um outro homem, de 34, também foi abordado e, com ele, um tablete de substância análoga maconha e outras unidades de skunk e seringas de THC foram encontrados.A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em São Gonçalo do Sapucaí.