Polícia procura detento que fugiu do Ceresp Gameleira, em BH

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública divulgou a foto do homem que está foragido (foto: Reprodução da internet/Google Maps/Sejusp/Divulgação)

Um detento de 30 anos fugiu do Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp) do Bairro Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira.





De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), agentes prisionais disseram ter visto um homem no matagal entre o Ceresp e um terreno particular. Em seguida, eles constataram que um dos vidros do parlatório estava arrombado, o que levou às suspeitas de que ele tivesse fugido por ali.









“As polícias Militar e Penal seguem na busca pelo preso Fernando de Oliveira Júnior, 30 anos. As circunstâncias da fuga também seguem em apuração. Denúncias sobre o paradeiro do detento podem ser feitas, de forma anônima e sigilosa, pelo 181”, informou a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que também divulgou a foto do detento, na manhã desta quarta-feira.





Segundo apuração da TV Alterosa, Fernando de Oliveira Júnior foi preso em 21 de janeiro em cumprimento de um mandado de prisão. Em dezembro do ano passado, ele roubou uma mansão em Nova Lima, na Grande BH.