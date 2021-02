Chefe do MP em Minas confirma acordo 'bilionário' com a Vale por Brumadinho

Onda de rejeitos matou 270 pessoas no início da tarde de 25 de janeiro de 2019 em Brumadinho (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)





O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, confirmou a assinatura de um acordo com a Vale por conta do rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho, na Grande BH, que deixou mais de 200 mortos em janeiro de 2019. "O mérito está sob sigilo, mas o acordo será muito bom para Minas Gerais", revelou.









"Nesta quinta, assinaremos o bilionário acordo com a Vale em razão da tragédia de Brumadinho. O maior acordo da história se dá em 2 ações do MPMG e 1 do estado, e não incluem as ações penais, os danos desconhecidos e os direitos individuais. Respeito aos atingidos e ao povo de MG", publicou o chefe do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) no Twitter, no fim da noite dessa terça-feira.



A postagem também foi replicada no Instagram do procurador, que também escreveu: “Apesar da imensa dor, o sentimento do dever cumprido. O bilionário acordo não cicatriza nenhuma das nossas feridas, mas é um grande alento para aqueles que acreditaram nos caminhos da Justiça e no trabalho do Ministério Público e demais Instituições estatais. Minas Gerais dá um exemplo ao mundo em apenas dois anos”. Na rede social, ele também parabenizou o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, a Advocacia-Geral do Estado (AGE) e a Defensoria Pública de Minas Gerais.