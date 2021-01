Cerimônia lembra 2 anos da tragédia de Brumadinho e famílias cobram justiça

Letreiro na entrada de Brumadinho foi decorado com fotos e homenagens aos mortos no desastre (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)



"Dói demais o jeito que vocês foram embora". Esse dizer emblemático, utilizado pelas famílias de vítimas da tragédia em Brumadinho, subiu aos céus em 272 balões brancos por volta das 12h desta segunda-feira (24/1) - data em que completa dois anos do rompimento da barragem B1 da Mina Córrego do Feijão.



O clima foi de tristeza, saudade e revolta. Em certo momento foi feita a "chamada" com os nomes de diretores e funcionários da Vale e Tuv Sud que respondem pelo processo criminal. A cada nome, os presentes gritavam "assassino(a)". Ao fim, muitos ecoaram "Vale assassina".

Outra chamada emocionante foi a leitura dos 272 nomes das vítimas que morreram na tragédia. A cada pessoa, o público lembrou da saudade: "ausente", diziam com os olhos marejados.

Às 12h28, momento do rompimento da barragem de rejeitos de minérios, os músicos do Corpo de Bombeiros marcaram presença e fizeram o "toque do silêncio". Logo depois, os familiares aplaudiram por um minuto em homenagem às "joias"https://t.co/uL8AXc9Xty pic.twitter.com/pz9DNDPx5I — Estado de Minas (@em_com) January 25, 2021

Às 12h28, momento do rompimento da barragem de rejeitos de minérios, os músicos do Corpo de Bombeiros marcaram presença e fizeram o "o toque do silêncio". Logo depois, os familiares aplaudiram por um minuto em homenagem às joias.

Cerimônia lembra 2 anos da tragédia de Brumadinho e famílias cobram justiçahttps://t.co/LwrRyfUrk9



Vídeo: Edésio Costa/EM pic.twitter.com/WQNCfefPYp %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 25, 2021



Logo após a homenagem, familiares devem fazer a "Carreata por Justiça", que partiu do letreiro da cidade, onde aconteceu o ato de clamor às autoridades pela celeridade das buscas dos não encontrados.

Durante todo o dia foram programadas uma série de atos, homenagens e celebrações religiosas para lembrar os dois anos da grande catástrofe socioambiental e humanitária. Em todas as ações, os organizadores pedem o cumprimento de medidas de distanciamento social e uso de máscara.

Às 16h, na Base Bravo do Corpo de Bombeiros, no em Córrego do Feijão, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), participa de outro momento de homenagem às vítimas.





As fachadas do comércio e das casas de Brumadinho espelham o sentimento de luto coletivo, com a exposição de panos pretos em memória a todos aqueles que morreram em decorrência do crime e também em respeito ao luto de familiares, amigos e sobreviventes.





Na noite de ontem, os parentes das vítimas e atingidos, com apoio da população, partiram em carreata até o Cemitério Parque das Rosas, em Brumadinho, local onde está sepultada a maioria dos mortos na tragédia.





Segundo a professora Natália de Oliveira, integrante da Associação de Familiares de Atingidos da Barragem Mina Córrego do Feijão (Avabrum), os dois anos são marcados como uma data para exigir da Vale e do governo do de Minas o isolamento permanente da área onde ficava o Centro Administrativo da mineradora.

Ela é irmã de Lecilda de Oliveira, analista de operação da Vale, que estava no prédio da empresa que foi engolido pelo mar de rejeitos de minério.





“Eu sei que não encontrarei o corpo da minha irmã e das outras 10 pessoas. Mas é dever da empresa e do Estado manter o local isolado para que sejam encontrados os chamados ‘fragmentos’ que ainda estão perdidos na área de buscas”.





Manifestação em BH



Em Belo Horizonte, por volta das 10h, familiares das vítimas se reuniram em frente à do Tribunal de Justiça, na Avenida Afonso Pena, 4.000, para cobrar maior rigor e rapidez no processo criminal.