Acordo sobre reparação de Brumadinho é adiado mais uma vez

Pedido de ampliação do prazo foi apresentado pela Vale e deferido pelo TJMG (foto: Mirna de Moura/TJMG/Reprodução)

O prazo para um acordo entre a mineradorae ona ação que visa a reparação dosprovocados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, que se encerrava nesta sexta-feira (29/01), foi mais uma vez adiado por decisão da Justiça.O pedido de dilatação do prazo para um ajuste na esfera de mediação foi apresentado pela Vale e deferido pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (), desembargador Gilson

As tratativas por um acordo buscam evitar uma batalha jurídica de anos ou décadas, iniciando a reparação de danos socioambientais imediatamente. A primeira audiência de conciliação ocorreu em 22 de outubro do ano passado e a segunda, em 17 de novembro. Ambas terminaram sem acordo entre as partes.

Um novo encontro foi marcado para 9 de dezembro, mas também sem sucesso e um prazo para um consenso sobre valores foi determinado e se encerrava nesta sexta-feira. Com a prorrogação, deverá sair em 22 de fevereiro. Caso não ocorra o acordo, a ação sai da central de conciliação (Cejusc) e volta a correr em primeira instância.%u2028

Em nota, o governo de Minas informou que a Vale apresentou uma nova proposta e que as instituições que representam o Poder Público avaliam que há perspectiva de evolução nas negociações e que, por isso, concordaram com a extensão do prazo.

O imbróglio se concentra na definição do valor da indenização pela mineradora. Em 17 de novembro, autoridades informaram que o governo de Minas pediu o pagamento de R$ 54 bilhões. A Vale apresentou contraposta de R$ 21 bilhões, que não foi aceita. Segundo o analista político Orion Teixeira, a nova proposta da empresa é de R$ 30 bilhões, mas a expectativa do governo estadual é de que chegue em R$ 33 bilhões.

As Assessorias Técnicas Independentes, que auxiliam os afetados, afirmam que as discussões têm sido feitas sem a participação das pessoas atingidas, principais interessadas e titulares de direito no processo de reparação.

O governo de Minas ressalta que se trata de uma ação envolvendo danos coletivos econômicos e sociais causados ao Estado, não interferindo em ações sobre direitos individuais dos atingidos, que constituem processos à parte.

A Defensoria Pública de Minas Gerais, que participa das tratativas juntamente com as demais instituições do Sistema de Justiça, ressaltou que está empenhada na solução célere e justa para a reparação aos atingidos.

A catástrofe socioambiental e humanitária ocorrida em Brumadinho no dia 25 de janeiro de 2019 completou dois anos na segunda-feira (25). São 665 vítimas, segundo levantamento da Vale. Foram localizadas 395 pessoas com vida. Os corpos identificados pelo Instituto Médico-Legal (IML) chegam a 259, sendo 123 funcionários da mineradora e 136 terceirizados ou moradores da comunidade.

Auxílio Emergencial

Além da prorrogação do prazo para uma conciliação entre as partes no processo de reparação ambiental e de danos coletivos, o presidente do TJMG também deferiu o pedido de prorrogação do auxílio emergencial até 28/2/2021 feito pela Vale S.A para atender a população mais vulnerável que depende do recurso.

