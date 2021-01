Brumadinho: Zema participa de homenagem; buscas podem durar 6 anos

Governador Romeu Zema participou das homenagens aos mortos em Brumadinho (foto: EDESIO FERREIRA/EM/D.A. PRESS) dois anos da tragédia em Brumadinho duraram todo o dia pela cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Às 16h30, na Base Bravo do Corpo de Bombeiros, no distrito de Córrego do Feijão, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), participou de momento com familiares e amigos das 272 pessoas que morreram no desastre. As homenagens pelosdaemduraram todo o dia pela cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Às 16h30, na Base Bravo do Corpo de Bombeiros, no distrito de Córrego do Feijão, o governador de Minas Gerais,(Novo), participou de momento comdas 272 pessoas que morreram no desastre.





"Que esse tipo de tragédia não ocorra mais. Que seja a última vez que tantas pessoas sofram por causa da mineração. Fica o compromisso que firmamos com as famílias de não parar as buscas", disse o governador.





O coronel Edgard Estevo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, foi homenageado em nome de toda a corporação.





"O lema de vocês agora é nosso. Confiamos no que os bombeiros nos ensinaram: desistir não é uma opção", discursou Josiana Rezende, vice-presidente da Avabrum.









Depois das leituras, os familiares e as autoridades se dirigiram ao pátio onde foram colocadas cruzes com os nomes das vítimas. Os bombeiros repetiram a leitura dos nomes das chamadas "joias".



Em seguida, o governador e os parentes das 11 pessoas desaparecidas colocaram rosas em cima da cruz que simboliza cada joia.





Ao som de Hallelujah, música tocada pelos músicos da Bombeiro Instrumental Orquestra Show (Bios), o helicóptero do governo do estado jogou pétalas de rosas no posto de comando. O momento foi marcado por choro e emoção.





O fim do ato se deu com a frase que explica porque as vítimas são chamadas de preciosidades: "Quando alguém que você ama se torna uma memória, a memória se torna um tesouro, uma verdadeira joia".





Buscas podem levar 6 anos





O coronel Alexandre Gomes Rodrigues, comandante das operações em Brumadinho, afirmou que as buscas podem durar por mais quatro anos, a depender das estratégias adotadas pela corporação.





"Estamos adaptando as nossas estratégias a cada período. A próxima estratégia, a partir de março, pode melhorar a qualidade e diminuir as possibilidades de erro", disse o coronel, sem contar qual método está em análise.

De acordo com Corpo de Bombeiros, a busca pelos desaparecidos pode levar seis anos (foto: EDESIO FERREIRA/EM/D.A. PRESS)





"Ainda estamos planejando, precisa de muito estudo e análise técnica. É um plano tanto quanto ambicioso. Com adesão da estratégia, pode reduzir em um ano e meio as operações", afirmou.





A reportagem do Estado de Minas já apurou que deve ser utilizada uma máquina sensorial capaz de separar a terra de objetos e fragmentos corpóreos.





"Temos fé de que entregaremos as joias. Não temos o planejamento de encerrar sem as 11 vítimas desaparecidas. Continuamos trabalhando com afinco, empatia com os familiares", disse o coronel.