Polícia consegue evitar tentativa de assalto a joalheria em BH

A ocorrência foi registrada na Ceflan 4 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) homens foram presos após tentarem assaltar uma joalheria no Bairro Dona Clara, em Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira. O dono do estabelecimento estava monitorando as câmeras de segurança e ligou para a polícia quando viu a tentativa de arrombamento. Trêsforam presos após tentarem assaltar umano Bairro Dona Clara, em Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira. O dono do estabelecimento estava monitorando asde segurança e ligou para a polícia quando viu a tentativa de arrombamento.

Os policiais entraram em contato com o solicitante, que mostrou as imagens dos homens em frente à sua loja e um deles retirando uma chave de fenda da cintura para tentar arrombar a porta do 2º andar, que dá acesso a loja. Ele estava acompanhado de outra pessoa, que dava cobertura à movimentação. Assim que o alarme de segurança foi acionado, os dois saíram correndo a pé.

Durante as buscas, a PM viu os suspeitos saindo de um carro modelo Honda Civic na rua Desembargador Fernando, no Bairro Dona Clara. O veículo arrancou e foi embora, enquanto os dois suspeitos correram quando avistaram os militares.

A polícia foi atrás dos homens e ao abordá-los, viram que se tratava das mesmas pessoas gravadas pela câmera de segurança. Nada de ilícito foi encontrado com eles no momento, mas em uma busca na casa de um deles, vários objetos foram apreendidos.

O veículo foi abordado por uma outra equipe policial, que comparou a placa com o chassi e constatou que se tratava de um carro clonado. A identificação original estava cadastrada na PM como veículo roubado.

Segundo o motorista, o Civic era emprestado de um amigo, entretanto não quis identificar quem seria. Os três homens foram levados para a delegacia e o carro apreendido. Além disso, na busca pela casa de um dos suspeitos, foram encontrados relógios e cordões de ouro, cartões de bancos, revólver e 580 munições.

Foram apreendidos também 10 dólares, diversas pedras preciosas, ferramentas de arrombamento, talões de cheque, R$6000, quatro CRV’s roubados e ainda, uniforme da Cemig, que segundo a PM, é utilizado nos crimes.

O dono da casa assumiu que os objetos eram dele e que participou de outros furtos em BH. A ocorrência foi registrada na Ceflan 4.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais