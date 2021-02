Trio é preso após furto em sítio de sargento da PM em Jaboticatubas

Suspeitos foram vistos por policiais que realizavam operação em Santa Luzia (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Três homens foram detidos, na madrugada desta terça-feira, após um furto ao sítio de um sargento da Polícia Militar (PM) em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dois deles foram flagrados em um carro transportando produtos levados do imóvel.





A ocorrência começou pouco antes das 4h, quando militares que realizavam uma operação no Bairro Baronesa, em Santa Luzia, desconfiaram dos ocupantes de um Corsa Classic prata, que pareciam assustados com a presença da polícia.









Ao revistar o veículo, os policiais encontraram diversos produtos na parte traseira, como botijões de gás, carne congelada, enlatados, roupas de cama, um binóculo com nota fiscal, entre outros. O que ajudou a polícia a identificar a vítima foi um bilhete da Mega-Sena onde estava escrita à caneta a abreviatura “sgt”, que identifica a patente, e um nome.





Os policiais conseguiram localizar o colega, que disse monitorar as câmeras do imóvel em Jaboticatubas por meio de um aplicativo no celular, mas que as câmeras haviam sido desligadas.





De acordo com a PM, a dupla assumiu o furto e disse que transportava apenas parte dos produtos no carro, uma vez que o restante estava na casa de um amigo deles na Ocupação Vitória, também em Santa Luzia. No endereço, os policiais foram recebidos pelo suspeito, de 35 anos. Amontoados em um cômodo, foram localizados um purificador de água, frigobar, TV, monitor de computador e vários outros materiais. O sargento esteve no local e reconheceu os pertences.





Os dois homens flagrados no carro foram detidos em flagrante por furto, e o terceiro por receptação. O Corsa foi apreendido e levado para um pátio. Os homens foram encaminhados à Polícia Civil.