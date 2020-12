Polícia desmantela quadrilha de traficantes em Jaboticatubas

(foto: Divulgação/PCMG) quadrilha de tráfico de drogas, também responsável por dois homicídios foi desarticulada e presa pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (11/12), em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de BH. Com a realização da Operação Off Line, foram presos cinco suspeitos e apreendidos três carros, duas motos, celulares e dinheiro. Uma, também responsável por doisfoi desarticulada e presa pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (11/12), em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de BH. Com a realização da Operação Off Line, foram presos cinco suspeitos e apreendidos três carros, duas motos, celulares e dinheiro.









Segundo o delegado Victor Mattos, que também integrou a equipe que investigou os crimes, a associação para o tráfico na região era muito intensa, o que acabou gerando outros crimes.





“Inclusive, foi cumprido um mandado de prisão referente a um homicídio ocorrido na cidade. O apoio da Delegacia Regional, com um efetivo grande de policiais, foi essencial porque inibe que os investigados continuem praticando crimes”, diz Mattos.





A operação contou com a participação de 50 policiais, 15 viaturas e apoio da Coordenadoria Aerotática (CAT). “Os carros e todos os materiais apreendidos são frutos desses crimes”, comentou a delegada.





Segundo as investigações, dois homicídios, que ocorreram em agosto de 2019, tiveram como motivação desavenças relacionadas ao tráfico de drogas. Uma vítima foi executada em Jaboticatubas e a outra foi sequestrada, sendo que o corpo foi localizado em Taquaraçu. As duas vítimas, que eram amigas, moravam na mesma residência e ambas possuíam atritos com os investigados.





O delegado informou ainda que os envolvidos no tráfico de drogas atuavam na região do bairro Nossa Senhora da Conceição, que é também conhecido como “Morro”, sendo que a atuação do grupo estava gerando enorme intranquilidade para os moradores da região. Os suspeitos foram encaminhados ao Sistema Prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.