Preso em Jaboticatubas traficante suspeito de ordenar homicídios

(foto: PMMG/ Divulgação)

Suspeito de serde drogas eme mandante de vários homicídios, J.A.M., de 29 anos, foi preso, na madrugada desta sexta-feira (26), junto com sua namorada, de 24 anos. As prisões aconteceram na cidade de. Com o casal, foram apreendidas drogas, uma arma, munições e R$ 6 mil em dinheiro. Na casa em que estavam, em Papagaios, foram apreendidas três armas de fogo e munições. J.A.M tinha mandado de prisão contra ele.sediada em Pará de Minas, teve informações de que ele estaria escondido em um sítio em Jaboticatubas. De posse dessas informações, foi montada uma operação, com participação de militares de Pará de Minas, Jaboticatubas e do Batalhão de Choque de BH.Quando os policiais fizeram a aproximação, flagraram JAM colocando roupas e objetos em um veículo, no que classificaram como uma preparação para a fuga.Nas buscas efetuadas no carro e na casa, foram encontrados e apreendidos umacalibre 12, munições, 150, 21 porções da mesma droga, assim como dois tabletes do mesmo, 10 tabletes de maconha, quatro porções de cocaína, R$ 6 mil em dinheiro.

O homem, depois de preso, deu novas informações, sobre uma arma que estaria em sua casa, em Papagaios, onde foi encontrado um revólver calibre 38. Na manhã desta sexta-feira, os policiais descobriram outra casa, que estava reservada para o chefe da quadrilha no Bairro Vasco Lopes, onde prenderam um primo do traficante, de 31 anos, que seria o cabeça do grupo. Na casa foram apreendidas uma pistola, um revólver e 18 munições.



No início da semana, a PM já havia apreendido em Papagaios, cerca de 1.200 pedras de crack, em um ponto de tráfico gerenciado por JAM. Na quarta-feira, no Bairro Jair Cordeiro, também em Papagaios, a PM prendeu com drogas, dois irmãos, também apontados como membros da mesma quadrilha.



A Polícia Militar acredita ter desmantelado a quadrilha, já que todas as apreensões foram feitas esta semana. As investigações, agora a cargo da delegacia de Pará de Minas, tentam descobrir quais foram as vítimas feitas pela quadrilha.



Em busca de pistas e provas, a PM pede a colaboração da população de Papagaios. As informações, que serão mantidas sob sigilo, podem ser fornecidas pelos telefones 190 e 181.