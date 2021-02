Belo Horizonte ainda tem chances de chuva nesta terça-feira

Início da manhã no Bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)





De acordo com o meteorologista Cléber Souza, a massa de ar seco que predominava sobre o estado se concentra agora na região Norte, onde calor pode chegar aos 37°C hoje.









Em Belo Horizonte, a possibilidade hoje é de chuvas isoladas à tarde ou à noite. O dia começou com céu parcialmente nublado. A temperatura varia entre 18°C e 30°C. Também há chances de chuva em outros municípios da região Central de Minas.





Ainda conforme o meteorologista do Inmet, uma frente fria pode chegar ao estado nesta semana, provocando chuvas mais significativas no sábado e no domingo.