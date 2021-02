Megaoperação combate 'gatos' de água e luz em 40 imóveis da Grande BH

Viaturas da PM a caminho da operação em Ribeirão das Neves (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)





Umadeflagrada na manhã desta terça-feira (2/2) pelo Ministério Público, pela Polícia Civil de Minas Gerais, com o apoio da Polícia Militar, mira os chamados "", fraudes no abastecimento de água e energia elétrica em 40 imoveis do Bairro, em, Região Metropolitana de Belo Horizonte.