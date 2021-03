Moradores relatam que a água acabou na segunda-feira, dia 1º (foto: Pedro França/Agência Senado) falta d’água complica a vida de moradores do Bairro Jardim dos Comerciários, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Eles reclamam que as torneiras estão secas há quatro dias, e que as previsões de solução da Copasa não são cumpridas. Em um contexto de Há quase uma semana, acomplica a vida de moradores do Bairro, na Região de, em. Eles reclamam que as torneiras estão secas há quatro dias, e que as previsões de solução danão são cumpridas. Em um contexto de aumento das temperaturas e reforço nas medidas de higiene e limpeza frente à pandemia da COVID-19 , o recurso é ainda mais essencial. Questionada, a companhia disse ter registrado alguns problemas na região.





“Desde segunda-feira não tem água por aqui. Eles falaram que estão fazendo uma manutenção, que ia restabelecer. A gente pensou que de madrugada voltaria”, diz uma moradora do bairro, que pediu para não ser identificada.









Outro morador, que também pediu para não se identificar, diz que está sem água desde 1º de março. “A minha família toda, todo mundo ligando para a Copasa. Na minha casa eu tenho três caixas (d’água) de mil litros. Mas se passar mais dois dias...”, conta. Segundo ele, é a primeira vez que fica tanto tempo sem abastecimento.









A companhia informou que, além do Jardim dos Comerciários, os bairros Jardim Europa e Serra Verde eram afetados por manutenções. No entanto, a reportagem entrou em contato com moradores das duas regiões, que relatarma o abastecimento normal nos locais. O Jardim dos Comerciários fica na parte mais alta da região. A última previsão informava que o fornecimento seria restabelecido às 21h de ontem, o que não ocorreu, segundo os moradores. Essa previsão também foi publicada na quarta-feira (3/3) no Twitter.A companhia informou que, além do Jardim dos Comerciários, os bairros Jardim Europa e Serra Verde eram afetados por manutenções. No entanto, a reportagem entrou em contato com moradores das duas regiões, que relatarma o abastecimento normal nos locais. O Jardim dos Comerciários fica na parte mais alta da região.









Vespasiano, na Grande BH, no limite com o Jardim dos Comerciários, também está sem abastecimento, segundo moradores. A Copasa informou que também há uma manutenção na região.



Resposta da Copasa O Bairro Nova York, que fica em, na Grande BH, no limite com o Jardim dos Comerciários, também está sem abastecimento, segundo moradores. A Copasa informou que também há uma manutenção na região.