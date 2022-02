Cura: novo painel na Praça Raul Soares, em BH, começa a tomar forma; veja

Início da produção de painel em edifício da Av. Bias Fortes, assinado pela artista Mag Magrela, parte do projeto CURA (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press.)

Serviço





CURA – Circuito Urbano de Arte, 6ª edição – 2ª etapa

Data: 14 a 25 de fevereiro

Local: Praça Raul Soares

Informações: www.instagram.com/cura.art





A 6ª edição do Circuito Urbano de Arte (Cura) já começou, e a "coleção Raulzona" de grafites que colorem o Centro de Belo Horizonte ganha mais uma obra.A partir desta quinta-feira (17/2), a multiartista Mag Magrela - desenhista, grafiteira, pintora, escultora, cantora - e uma das referências nacionais na cena contemporânea de arte urbana, traz suas formas femininas singulares.Nesta tarde, o desenho no edifício, que fica na Avenida Bias Fortes, começou a tomar forma.O trabalho com as cores ainda não começou. Quem passou por lá hoje, se deparou com desenhos e palavras. Isso porque antes de começar a pintar as empenas, existe um trabalho que ajuda a guiar as artistas."Esses desenhos e palavras demarcam numa escala cada um dos pontos do projeto. Essa é a chamada fase de marcação. Depois que marcou, a magia começa a acontecer", explica o Cura.Um dos grupos mais antigos de teatro de bonecos do Brasil também apresenta a instalação entre os dias 14 a 25 de fevereiro: "Gira De Novo".O Giramundo possui uma das mais bonitas trajetórias de dedicação às artes. O grupo já deu vida a cerca de 1.500 bonecos com as mais variadas técnicas de construção de marionetes, se apresentando pelo Brasil e por 11 outros países, entre espetáculos infantis e adultos. Mantém também um museu, uma escola e um atelier de artes e ofícios.As artes estarão instaladas na Praça Raul Soares durante todo o festival e a visitação pode ser feita em qualquer horário.Idealizado por Janaina Macruz, Juliana Flores e Priscila Amoni, o Cura também presenteou BH com o primeiro e, até então, único Mirante de Arte Urbana do mundo, na Rua Sapucaí.O Cura realizou sua quinta edição em 2020, completando 18 obras de arte em fachadas e empenas, sendo 14 na Região do Hipercentro da capital mineira e quatro na Região da Lagoinha, formando, assim, a maior coleção de arte mural em grande escala já feita por um único festival brasileiro.