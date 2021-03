Clima permanece estável em BH e na maior parte de Minas nesta quinta (4/03)

Céu com poucas nuvens em Belo Horizonte na manhã desta quinta (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) tempo estável e sol entre nuvens em Belo Horizonte e boa parte do estado de Minas Gerais, segundo o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Esta quinta-feira (04/03) será um dia deestável e sol entre nuvens eme boa parte do estado de Minas Gerais, segundo o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia ().





Em relação a ontem (03/03) , não há muitas mudanças no clima. Na capital, a previsão para hoje é de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura mínima de 16°C e máxima de 31°C, à tarde. Não chove.





Vale lembrar que março marca o fim da estação chuvosa no estado. Nos primeiros dias, ainda pode chover e ocorrer a formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) – transporte de umidade amazônica. Mas, a partir da segunda quinzena, as chuvas podem ocorrer em forma de pancadas isoladas até cessarem. A média histórica de chuvas para março em BH é de 198 milímetros.





Interior





“A faixa leste tende a ter maior variação de nebulosidade devido à persistência do transporte de umidade de origem oceânica. No Triângulo e Sul, áreas de instabilidades favorecem a ocorrência de pancadas de chuva isoladas à tarde/noite. Temperaturas máximas em ligeira elevação principalmente no centro-sul, oeste e norte mineiro”, diz o boletim do instituto.





Até as 11h desta quinta, há um alerta para possibilidade de chuvas intensas em áreas isoladas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O volume pode chegar aos 50 milímetros.