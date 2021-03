Quarta-feira será de sol em BH e na maior parte de Minas Gerais

Manhã de céu com poucas nuvens em Belo Horizonte. Na foto, trecho da Avenida Cristiano Machado, no Bairro União (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) chuva de uma trégua na capital mineira e na maior parte do estado. Pelo menos até sexta-feira (05/03), o tempo vai continuar estável. A partir do fim de semana, as chuvas podem voltar com a chegada de uma frente fria. Enfim, ade uma trégua na capital mineira e na maior parte do estado. Pelo menos até sexta-feira (05/03), o tempo vai continuar. A partir do fim de semana, as chuvas podem voltar com a chegada de uma frente fria.





Segundo a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quarta-feira é de céu parcialmente nublado em todo o estado.









No estado, a mínima foi 11,3°C em Maria da Fé, no Sul de Minas. A máxima pode chegar aos 34°C em municípios das regiões Norte, Jequitinhonha e Zona da Mata, nesta última, próximo a Coronel Pacheco.





Hoje, há previsão de chuvas somente para o Triângulo Mineiro, onde podem ocorrer pancadas isoladas à tarde.





“Amanhã, há previsão de tempo aberto e temperaturas em elevação. Chuvas isoladas à tarde ou à noite no Sul de Minas. Na sexta-feira, as pancadas voltam par aa Grande BH, Triângulo, Campo das Vertentes e Central, com a chegada de uma frente fria a partir do norte da Argentina”, explica a meteorologista. O sistema deve chegar a São Paulo na virada de quinta para sexta, influenciando o tempo em Minas.