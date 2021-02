Investigação mira Copasa por supostos erros em 500 mil contas na pandemia

Supostos equívocos cometidos pela Copasa afetam 419.983 e podem demandar retificação de mais de 500 mil contas (foto: Copasa/Divulgação) Copasa) podem ter ocasionado aumentos indevidos nas contas de água de mais de 500 mil consumidores durante a pandemia. A suspeita é da Agencia Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG). Erros cometidos pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais () podem ter ocasionado aumentos indevidos nasde água de mais de 500 mil consumidores durante a. A suspeita é da Agencia Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG).





De acordo com a Arsae-MG, a investigação foi aberta a partir da análise de mais de seis milhões de faturas emitidas pela Copasa-MG de janeiro a junho de 2020 em todo o estado. A entidade diz ter encontrado inconsistências em 559.847 contas que, juntas, somariam R$ 14,3 milhões em cobranças indevidas.





O faturamento com valor maior teria sido decorrente do novo método adotado pela Copasa para aferição do consumo durante a pandemia de COVID-19. Para evitar a entrada dos agentes nas casas dos usuários, a companhia passou a calcular o valor da conta a partir da média de consumo da residência nos últimos 12 meses.





Com isso, diz a Arsae-MG, houve variações significativas entre volume faturado e o realmente consumido. Ou seja: o consumidor acabou pagando pela água que não jorrou de suas torneiras.





"É importante frisar que durante este processo administrativo, será concedida oportunidade à Copasa-MG para que possa apresentar suas justificativas para as inconsistências e fazer suas contestações aos números encontrados”, ponderou o diretor-geral da Arsae-MG, Antônio Claret. A expectativa é de que a apuração seja concluída ainda no segundo semestre.





Compensação

Caso fique comprovado que houve erro por parte da Copasa, a agência diz que os clientes terão direito a ressarcimento dos pagamentos indevidos, concedidos por meio de descontos progressivos nas próximas faturas.