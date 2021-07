Poços de Caldas dá desconto de 8% para quem pagar IPTU à vista

Quem optar por pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano ( IPTU ) em cota única - ou seja, à vista - teráde 8% no valor da taxa em, no Sul de Minas. A expectativa da prefeitura é de que 35% da população pague o tributo cobrado pelos imóveis de uma vez só.

Osforam enviados no mês de maio, e os vencimentos vão conforme o número de inscrição da propriedade, presente no cadastro e na primeira folha do IPTU (). Além desta quinta-feira (8/7), as próximas datas de vencimento vão até quarta-feira (14/7), com exceção do fim de semana: 9, 12, 13 e 14 de julho.