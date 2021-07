Apesar da liberação do governo, aula na rede estadual em Poços só em agosto

Escola Estadual David Campista, em Poços de Caldas. Aulas presenciais só em agosto (foto: Reprodução/Facebook)

Mesmo com autorização do governo de Minas para a retomada, as aulas presenciais na rede estadual de Poços de Caldas, no Sul do estado, só vão acontecer em agosto, "se a situação da COVID-19 estiver menos complicada". É o que disse a Secretaria de Educação municipal para justificar a decisão de não seguir o proposto pelo estado.

Segundo a secretária de Educação de Poços de Caldas, Maria Helena Braga, as aulas presenciais só serão retomadas em 2 de agosto, se o número de contaminações pela COVID-19 não piorar no município.



“Quando nossa cidade estiver pronta para retomar as atividades, vamos voltar. Durante vários dias, nós trabalhamos com os planos de ação de cada unidade escolar para que os protocolos sanitários sejam bem respeitados”, afirmou.

Neste momento, a rede de saúde está no limite. A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na cidade está em 100%, segundo último boletim divulgado neste domingo (4/7). São 73 pacientes ao todo, sendo 53 de Poços de Caldas e 20 de outros municípios da região.



A cidade tem 12.645 casos confirmados de coronavírus desde o começo da pandemia.

Os municípios têm autonomia para decidir se o retorno das aulas vai acontecer ou não.

Autorização para retomada

Na semana passada, o governo mineiro anunciou que, de forma gradativa, as aulas presenciais serão retomadas na rede estadual aos alunos do 1º ao 5º ano para as cidades que estão na onda vermelha do Plano Minas Consciente, exceto aquelas que estão em cenário "desfavorável".

O calendário divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) propõe retorno das atividades em 72 escolas de 35 cidades do Sul de Minas.