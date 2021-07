MG: volta às aulas será permitida na 'onda vermelha' do Minas Consciente

A partir do dia 12 de julho, alunos da rede estadual voltam às aulas presenciais (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Minas Gerais podem preparar o material escolar para voltar às aulas presenciais. O Comitê Extraordinário COVID-19, grupo de trabalho que acompanha a pandemia no estado, aprovou o retorno das atividades escolares para cidades que estiverem na onda vermelha do Minas Consciente. A partir de segunda-feira (12/7), alunos serão recebidos nas escolas estaduais. Alunos da rede estadual de ensino depodem preparar o material escolar para voltar às. O Comitê Extraordinário, grupo de trabalho que acompanha a pandemia no estado, aprovou o retorno das atividades escolares para cidades que estiverem na onda vermelha do. A partir de segunda-feira (12/7), alunos serão recebidos nas escolas estaduais.





A secretária de Estado de Educação, Julia Sant´Anna, ressaltou que este retorno só é possível com um check list de que todos os protocolos de segurança contra a COVID-19 serão realizados. “É uma retomada extremamente segura, não há organização de qualquer escola da rede estadual se não cumprir o check list, já preparado por cada escola. Temos 3.167 escolas com esta checagem já realizada, ou seja, 90% da nossa rede”, destacou.

As regiões que estiverem nas ondas amarelas e verde também podem incluir o 9° do ensino fundamental e do 3° ano do ensino médio em 12/7. "São os anos mais importantes de se garantir que este processo de aprendizagem seja concluído", afirmou a secretária.





Apesar disso, o ensino continua de forma híbrida e é também opcional para as famílias a decisão de permanecerem com os filhos no ensino remoto ou voltarem ao presencial. A secretaria reforçou também que a retomada depende de cada município e que caso alguma prefeitura queira emitir um decreto de novas restrições, as escolas daquela região podem voltar a fechar.

Cenário favorável

A informação foi apresentada nesta quinta-feira (1º/7), a Secretaria Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). A justificativa é de que a incidência da COVID-19 em Minas Gerais sofreu uma queda de 22% nos últimos 14 dias e 9% na última semana. Já o número de solicitações de internações diminuiu 22,64%.





“Temos um cenário epidemiológico muito favorável positivo porque temos agora a visão de que a gente superou esta última e recente crise”, ressaltou a secretária de Estado de Educação, Julia Sant´Anna.





Ela destacou que o Estado fez um monitoramento em 147 escolas abertas em 26 municípios para avaliar os protocolos de segurança contra o novo coronavírus.





“Fizemos um acompanhamento minucioso e temos a grata notícia de que desde a abertura dessas escolas não houve nenhuma incidência de COVID reportada nessas 147 unidades escolares que se encontram abertas”, afirmou Julia. “Isso quer dizer que a vacinação avança muito bem, que nosso protocolo também vai muito bem. Isso quer dizer que nossa rede conseguiu fazer um bom processo de comunicação, que não é fácil da secretaria às superintendências regionais, das superintendências regionais às escolas e das escolas às famílias. Então a gente tem muito orgulho”, acrescentou.





Ondas

Minas Consciente, programa do governo estadual (foto: Divulgação)

A volta às aulas presencial não será permitida apenas na onda roxa e nas macrorregiões na onda vermelha que se enquadram na classificação de Cenário Epidemiológico e Assistencial Desfavorável e, por isso, passam por análise mais minuciosa dos indicadores de incidência e espera por atendimento.





Conforme a última deliberação, 12 das 14 macrorregiões serão mantidas na fase vermelha. São elas: Centro, Centro-Sul, Jequitinhonha, Leste, Leste do Sul, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Sul, Triângulo do Norte e Triângulo do Sul.