Matias Barbosa se prepara para volta às aulas de forma híbrida

Volta às aulas em Matias Barbosa seguirá protocolos sanitários que ainda serão detalhados em reunião com os pais dos alunos (foto: Prefeitura de Matias Barbosa/Divulgação)

Atualmente na onda amarela do programa estadual “Minas Consciente”, o município mineiro de Matias Barbosa retomará as aulas presenciais, de maneira híbrida, a partir do dia 2 de agosto. A medida inclui alunos do ensino fundamental, do 1º ao 6º ano, e a creche municipal.





De acordo com a prefeitura do município, os pais ou responsáveis legais devem assinar um documento de autorização para o retorno do aluno às aulas, que acontecem de forma remota desde o início da pandemia.

Para isso, os interessados devem comparecer nesta quinta-feira (1/7) ou na sexta-feira (2/7) na instituição de ensino na qual o estudante está matriculado para formalizar o pedido.

Protocolos sanitários

“Para garantir o retorno seguro de alunos e professores, os departamentos de Educação e Saúde trabalham de forma conjunta. Reuniões com os pais dos alunos serão agendadas para explicar o detalhamento das medidas sanitárias”, explica a Prefeitura de Matias Barbosa.

A administração municipal esclarece ainda que, por enquanto, o retorno às aulas presenciais não é obrigatório. Desse modo, o aluno também tem a opção de continuar os estudos apenas na modalidade remota.

O Departamento de Educação da prefeitura também pontua que as atividades presenciais “levarão em consideração o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os estudantes nas salas de aula, com alternância de semanas de trabalho presencial e remoto”.

A pandemia em Matias Barbosa