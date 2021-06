Transmissão cai, mas ocupação dos leitos volta a subir em BH nesta terça

BH registra quase 5,8 mil mortes por COVID-19 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 18/06/2021)

A ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria para pacientes com COVID-19 voltou a subir em Belo Horizonte nesta terça (29/6), informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura.

Conforme o documento, o porcentual de uso das UTIs (redes pública e privada) saiu de 68,4% para 69%. Apesar do crescimento, o parâmetro permanece, pelo terceiro boletim consecutivo, na zona intermediária da escala de risco.

Já a ocupação das camas de enfermaria para pacientes infectados pelo novo coronavírus aumentou de 50,4% para 52,8%. Essa taxa também diz respeito à soma entre as vagas dos hospitais particulares e do SUS-BH.



Mesmo com o acréscimo, que interrompeu uma sequência de três balanços em queda consecutivamente, a estatística continua no patamar de alerta. Isso acontece desde 12 de abril deste ano.

Por outro lado, a transmissão média do novo coronavírus nos últimos sete dias recuou em BH nesta terça: de 0,91 para 0,89. Portanto, o RT permanece na área controlada da escala de risco – essa é a situação desde 1º de junho.

Casos e mortes

BH chegou, nesta terça, a 5.735 mortes porHouve registro de 21 novos óbitos na cidade em relação ao balanço anterior.

Vacinação

Já o número de casos cresceu em 730 e alcançou a marca de 236.599. Esse foi o menor acréscimo de diagnóstico de todo o mês de junho em Belo Horizonte.

A capital mineira computa 31.809 casos e 635 mortes confirmadas por COVID-19 em junho até o momento.

BH chegou à marca de 1.078.807 vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose nesta terça. Outras 423.011 receberam a segunda.

Portanto, a capital mineira vacinou 52,9% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 20,8% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.

Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou 12.650 aplicações de vacinas em BH: 9.978 de primeira etapa e 2.672 de segunda.

Segundo números da prefeitura, 68.795 profissionais da educação tomaram a primeira dose do imunizante.

Além deles, 189.124 trabalhadores da saúde, 18.808 servidores da segurança pública, 464.305 idosos acima de 60 anos e 204.313 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a injeção.

A população entre 52 e 59 representa 100.371 dos vacinados. Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 33.091 injeções de primeira dose.

A cidade recebeu 1.940.357 imunizantes para se proteger da COVID-19 até este boletim: 871.965 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 823.546 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz), 221.796 da Comirnaty (Pfizer) e 23.050 da Janssen (Johnson & Johnson).