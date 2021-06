BH tem queda em todos os indicadores da COVID-19 nesta segunda (28/6)

Atual cenário da pandemia da COVID-19 em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

A pandemia da COVID-19 deu novos sinais de recuo nesta segunda-feira (28/6), em Belo Horizonte. Pelo segundo balanço em sequência, os três indicadores da crise sanitária diminuíram na capital mineira.

Ainda na zona de alerta da escala de risco, a ocupação dosde UTI para pacientes com a virose decresceu de 69,4% para 68,4%.Vale lembrar que o parâmetro se torna crítico a partir dos 70%, portanto a situação ainda exige cautela.

Já a taxa de uso das camas de enfermaria abaixou de 52% para 50,4%, permanecendo no nível intermediário. Esse é o cenário desde 12 de abril.



Há chance de que a estatística volte ao estágio controlado, abaixo dos 50%, ainda nesta semana, já que ela vem de quatro quedas consecutivas. O quadro menos grave não acontece desde o balanço de 22 de fevereiro.

O terceiro indicador, a transmissão do novo coronavírus, também caiu: de 0,93 para 0,91. Assim, ele continua na zona controlada, abaixo de 1.



Essa é a situação desde o início de junho.



No patamar atual, cada 100 pessoas infectadas em BH transmitem a doença, em média, para outras 91.

Casos e mortes



BH registrou 27 mortes por COVID-19 no balanço desta segunda. Agora, a cidade soma 5.714 vidas perdidas pela doença – 614 em junho (10,7% do total).



Em 2021, são 3.837 óbitos (67,1% do consolidado).



Em número de casos, a prefeitura registrou mais 1.540 nesta segunda-feira. São 235.869 no total: 6.268 em acompanhamento e 223.887 recuperados.



Quanto ao balanço de mortes por regionais, a liderança é da Noroeste: 743, 45 a mais que o Barreiro.



Na sequência, aparecem Nordeste (692), Centro-Sul (668), Oeste (657), Venda Nova (611), Leste (590), Pampulha (527) e Norte (489). Outras 39 ainda não estão georreferenciadas.

Vacinação



Belo Horizonte chegou à marca de 1.068.629 vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose nesta segunda. Outras 420.339 pessoas receberam a segunda.



A capital mineira vacinou 52,4% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 19% desse contingente completou o esquema vacinal.



Em relação ao boletim anterior, houve uma diminuição de 30.883 aplicações de primeira dose em BH. Em nota, a prefeitura justificou a alteração, informando que houve um erro de digitação no balanço dessa sexta (25/6).



Segundo números da prefeitura, 68.649 profissionais da educação tomaram a primeira dose do imunizante.



Além deles, 188.917 trabalhadores da saúde, 18.808 servidores da segurança pública, 464.255 idosos acima de 60 anos e 209.423 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a injeção.



A população entre 56 e 59 representa 85.905 dos vacinados. Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 32.672 injeções de primeira dose.



A cidade recebeu 1.940.357 imunizantes para se proteger da COVID-19 até este boletim: 871.965 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 823.546 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz), 221.796 da Comirnaty (Pfizer) e 23.050 da Janssen (Johnson & Johnson).