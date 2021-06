BH: população em situação de rua recebe doses da Janssen nesta segunda (28)

A prefeitura iniciou a vacinação da população em situação de rua no dia 26 de maio (foto: Rodrigo Clemente/PBH/Divulgação )

em situação de rua começou a sercontra a COVID-19 com as doses da vacinanesta segunda-feira (28/6). O lote chegou à capital mineira na sexta-feira (25/6), comimunizantes.De acordo com a administração municipal, a estimativa é que sejam cerca demil pessoas, tomando como referência toda a população inscrita no CadÚnico e as atendidas pelos serviços e unidades socioassistenciais."Com o andamento da imunização, a Secretaria Municipal de Saúde vai avaliar quais outros grupos poderão receber a vacina, levando em consideração o quantitativo de doses e número de pessoas", informou a PBH.A prefeitura iniciou a vacinação da população em situação de rua no dia 26 de maio.A abordagem a essas pessoas está sendo realizada pelas quatro equipes do Consultório de Rua que percorrem as noveda cidade, em vans, passando por locais estratégicos para realizar a abordagem, sensibilização e vacinação dessa população, das 9h às 19h.Além da imunização feita pelas equipes volantes, a vacinação do público segue em postos extras e Centros de Saúde. Os endereços devem ser verificados no portal da prefeitura.

