Moradores em situação de rua e detentos são vacinados contra COVID

--> --> --> -->

A Prefeitura de BH começou, nesta quarta-feira (26/5), a vacinar aem situação de rua contra a COVID-19. Os detentos também receberam a primeira dose.

Campo Belo volta com a Lei Seca para conter avanço da COVID-19

Também nesta quarta, a Saúde municipal vacinou os trabalhadores da educação infantil (creche e pré-escola) de 59 a 41.

Segundo o Executivo municipal, apenas pessoas acima dos 18 anos receberam a injeção nesta quarta. A idade pode ser completada até 30 de junho.

Os grupos foram vacinados, prioritariamente, com a fórmula da AstraZeneca. No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) produz o imunizante.

Nesta quinta-feira (27/5), a PBH abre o cadastro para pessoas com deficiência que não recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O objetivo é levantar o quantitativo do público para agilizar o processo de vacinação.

Ainda nesta quinta, os trabalhadores da educação entre 40 e 18 anos recebem a primeira dose. A imunização dos presidiários e dos moradores em situação de rua continua normalmente.

Vacinômetro

Belo Horizonte vacinou 782.067 pessoas contra a COVID-19 com a primeira dose até esta quarta. Outras 373.847 já receberam a segunda.

Portanto, a capital mineira vacinou 38,4% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 18,3% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.

Segundo números da prefeitura, 7.696 profissionais e moradores de residências terapêuticas e asilos públicos já tomaram a primeira dose do imunizante.

Além deles, 172.318 trabalhadores da saúde, 14.610 servidores da segurança pública, 455.733 idosos acima de 60 anos e 131.710 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a injeção.

A cidade recebeu 1.516.985 imunizantes para se proteger da COVID-19 até esta quarta: 808.565 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 545.676 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz) e 162.744 da Comirnaty (Pfizer).

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).