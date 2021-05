Campo Belo volta com a Lei Seca para conter avanço da COVID-19

Prefeitura pede apoio da população para conter avanço da COVID-19 (foto: Portal Voz) A Prefeitura de Campo Belo, no Sul de Minas, está preocupada com o novo avanço da COVID-19 e decidiu endurecer as regras de prevenção à doença na cidade. Dentre outras medidas, a administração municipal retomou a Lei Seca e pede apoio da população. Novo decreto começa a valer nesta quinta-feira (27/5) e vai até 6 de junho.

De acordo com a prefeitura, os casos do novo coronavírus têm aumentado na cidade e impactado o atendimento aos pacientes na Santa Casa de Campo Belo, que segue com 100% dos leitos de UTI COVID-19 ocupados.



“Nós abrimos mais cinco leitos extras e já estão todos preenchidos”, afirma a prefeitura.

Campo Belo soma 5.564 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 151 mortes confirmadas pela doença. Nos últimos 10 dias, foram 622 novos casos e 19 óbitos.

Na última semana, a prefeitura tinha restringido o funcionamento do comércio para tentar conter esse avanço. Mas os casos não param e a administração municipal decidiu endurecer as medidas de prevenção ao novo coronavírus.



O novo decereto proíbe a comercialização de bebida alcoólica e o funcionamento de bares, botecos, lojas de conveniência e similares na cidade.



“Os estabelecimentos que estão autorizados a funcionar tem até as 8h desta quinta-feira (27/5) para isolarem todo e qualquer acesso às bebidas alcoólicas em prateleiras, gôndolas, refrigeradores, freezeres, entre outros”, diz a prefeitura.

Restaurantes, lanchonetes e cantinas podem atender o público até as 18h. A partir desse horário, podem trabalhar apenas com o sistema delivery, exceto aos domingos, quando não poderão funcionar.



Serviços considerados não essenciais seguem com restrição de público e respeito às regras de prevenção à COVID-19.

O toque de recolher também foi retomado e no feriado de Corpus Christi o comércio não pode abrir.





“É um período em que devemos seguir à risca as orientações de higiene visando evitar o contágio. O momento crítico requer, de todos e de cada um, união de propósitos e a indispensável consciência para salvaguardar a saúde de toda os campobelenses, pois a vida possui um valor incalculável. É lamentável que muitos ainda não se deram conta. Tudo que está sendo possível a prefeitura fez, só resta o papel de cada um, e esse não podemos, infelizmente”, ressalta.

Vacinômetro