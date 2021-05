Prefeito de Divinópolis acusa professores de fraude e é repudiado

O prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo acusou os profissionais de educação de fraude (foto: Pablo Santos/Prefeitura de Divinópolis)

Divinópolis Gleidson Azevedo (PSC) disse que foi “apunhalado” pelos profissionais da educação da cidade. A declaração, feita nas redes sociais em resposta à O prefeito deGleidson Azevedo (PSC) disse que foi “apunhalado” pelos profissionais da educação da cidade. A declaração, feita nas redes sociais em resposta à suspeita de fraude na vacinação contra a COVID-19, foi repudiada pelos professores da cidade.



Hoje era para ser um dos dias mais felizes do meu governo, Divinópolis é a única cidade de MG que está vacinando os profissionais da educação e 200 desses profissionais fraudaram a fila das vacinas. — Gleidson Azevedo (@GleidsonAzeve15) May 24, 2021



A vacinação dos professores começou esta semana. “Hoje era para ser um dos dias mais felizes do meu governo. Divinópolis é a única cidade de MG que está vacinando os profissionais da educação e 200 desses profissionais fraudaram a fila das vacinas”, postou. A vacinação doscomeçou esta semana. “Hoje era para ser um dos dias mais felizes do meu governo. Divinópolis é a única cidade de MG que está vacinando os profissionais da educação e 200 desses profissionais fraudaram a fila das vacinas”, postou.



A declaração gerou incômodo entre a classe. A principal crítica é de que ele teria generalizado os profissionais. A declaração gerouentre a classe. A principal crítica é de que ele teria generalizado os profissionais. As supostas fraudes foram reveladas pelo governo nessa terça-feira (26/5) . A quantidade mencionada pelo prefeito também foi alvo de questionamento.



O balanço divulgado pela vice-prefeita e secretária de Governo Janete Aparecida (PSC) é de que seriam 200 fraudes considerando todos os grupos. E que a maioria seria em relação às pessoas com comorbidades. Entretanto, ao postar, Azevedo atribuiu as irregularidades apenas à educação.



A prefeitura de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, não se manifestou sobre a declaração do prefeito até o fechamento desta matéria.

Declaração rendeu críticas

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Divinópolis (Sintemmd) repudiou a declaração do prefeito. “O Sintemmd repudia a fala do prefeito de Divinópolis, que acusa de forma generalizada os profissionais da educação por suposta fraude na fila da vacinação. Exigimos retratação e respeito”, declarou.



O presidente do Conselho Municipal de Educação e diretor do sindicato, Rodrigo Rodrigues, tratou a postagem como “midiática” e disse que as entidades não irão “entrar neste jogo”.



“O que lutamos para resguardar está resguardado, que é a priorização dos trabalhadores da educação”, afirmou.



A postura de Azevedo também rendeu críticas por parte da presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. A vereadora Lohanna França (Cidadania), que também é professora de inglês na rede privada, classificou a fala como “infeliz”. Ela está entre as imunizadas.



“O prefeito errou. Foi uma falha infeliz porque parece que a classe é composta por pessoas que fraudam, que não respeitam normas, e na verdade não é isso. Ele pega uma ação positiva da prefeitura, que foi a decisão de vacinar os professores, e faz com que chame mais a atenção em relação ao ruim, que foi a forma como ele generalizou os professores. Toda classe tem profissionais honestos e desonestos, não seria diferente na educação”, argumentou.



Prefeito faz dancinha para “grávidos”







Gleidson Azevedo também publicou um vídeo nas redes sociais intitulado “Homenagem aos grávidos de Divinópolis”, fazendo uma "dancinha".



Ele (de camisa cinza) e outras três pessoas aparecem com uma bola por dentro da blusa para simbolizar a gravidez e dançado a música “Volta bebê, volta neném”.



O vídeo foi gravado em uma academia de CrossFit frequentada por ele e também pelo gerente de marketing da prefeitura, Talles Duque, que aparece de bermuda azul.



Esta semana, a prefeitura revelou que 17 homens tentaram burlar o sistema e se cadastraram como gestantes para receber a vacina. Entretanto, foram descobertos antes mesmo da triagem presencial pela equipe de TI.