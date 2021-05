Fique atento: multas do DER-MG podem ser pagas com desconto de até 40%

Multas poderão ser pagas com desconto de até 40% por meio de aplicativo (foto: Divulgação/DER-MG)

DER-MG) podem pagar os débitos com até 40% de desconto. É porque a autarquia mineira aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), disponibilizado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).



A partir de agora, motoristas que forem multados pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) podem pagar os débitos com até 40% de desconto. É porque a autarquia mineira aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), disponibilizado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

O sistema nacional comunica autuações e penalidade interestaduais de forma eletrônica.

Os proprietários de veículos que estão cadastrados recebem notificações por meio de um aplicativo, onde é possível ver todos os detalhes da infração.

O desconto de até 40% só será dado caso o motorista reconheça a infração, abra mão de recorrer dela e faça o pagamento até a data de vencimento. A novidade faz parte do processo de digitalização do DER-MG, que começou neste mês, com a atualização do site do órgão

"A meta é evitar deslocamentos desnecessários e gerar economia e praticidade. Além disso, a adesão ao SNE é mais uma importante ferramenta de transparência", aponta o diretor de Operação Viária do DER, Anderson Tavares Abras.

Como ter acesso ao desconto?

É só baixar o aplicativo "SNE", disponível em todas as lojas de apps dos celulares.

O usuário deve realizar um cadastro, informando CPF, e-mail, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e um código de segurança.

Assim que o primeiro acesso for realizado, já é possível verificar se há multas registradas em veículos próprios.

Com a adesão, o usuário deixará de receber as multas do DER-MG pelo meio físico e receberá todas as notificações de forma eletrônica.

Em caso de pessoa jurídica, o acesso também poderá ser registrado por meio de certificado digital da empresa responsável pelo veículo.