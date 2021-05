COVID-19: Minas recebe 21ª remessa com 622,5 mil doses nesta quarta-feira

561.750 unidades da AstraZeneca desembarcaram na manhã desta quarta-feira (26/6) no Aeroporto de Confins. (foto: BH Airport/Divulgação) Mais 622.590 doses de vacinas contra a COVID-19 serão repassadas pelo Ministério da Saúde ao governo de Minas até o início da tarde desta quarta-feira (26/5). Parte da remessa, com 561.750 unidades da AstraZeneca, desembarcou por volta das 7h15 no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, Região Metropoliana de Belo Horizonte. O restante do lote, com frascos da Pfizer, tem chegada prevista para 14h no mesmo terminal.









Conforme a SES-MG, as doses da AstraZeneca estão reservadas prioritariamente à continuação do esquema vacinal dos grupos prioritários, incluindo trabalhadores das forças de segurança e salvamento. Uma porção desse material também será utilizada para proteger trabalhadores do transporte aéreo e portuário, grupo ainda não contemplado na campanha.





Já os produtos da Pfizer serão aplicados em grávidas, puérperas (mulheres até 45 dias pós-parto), público com comorbidades e pessoas com deficiências permanentes.