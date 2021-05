COVID-19: Minas registra 364 mortes e mais de 11 mil novos casos em 24h

Novos 11.040 casos de COVID-19 foram confirmados pela SES-MG nesta quarta-feira (26/5) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Mais 364 mineiros foram vítimas da COVID-19 em um período de 24 horas. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado nesta quarta-feira (26/5), o estado agora acumula 39.540 mortes desde o início da pandemia.





Ainda há 81.436 casos em acompanhamento. Essa classificação se refere a pessoas ainda em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.





Nos hospitais da rede pública e privadas, 815 pessoas que contraíram o vírus precisaram ser internadas em leitos de UTI e enfermaria no intervalo de 24 horas. A maioria das pessoas infectadas têm entre 30 e 39 anos, com 22,3% do total.