Acusado de matar adolescente no Instituto de Educação vai a júri em BH

(foto: Túlio Santos/EM/DA Press)

matar Luiz Felipe Siqueira Souza, de 17, Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em novembro de 2018. É realizado no 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte nesta quarta-feira (26/5) o julgamento de Hudson Rangel Gomes Rosa, de 20 anos, acusado deLuiz Felipe Siqueira Souza, de 17, durante uma briga no Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG) , escola estadual centenária que fica no Bairro, Região Centro-Sul de, em novembro de 2018.





O crime ocorreu na manhã de 14 de novembro de 2018 quando alunos jogavam futebol na quadra da escola. A confusão teria começado com um atrito verbal, mas um grupo de alunos partiu para cima de Luiz Felipe.





Na época, a direção da instituição de ensino, o estudante tentou fugir para o interior da escola, mas lá dentro foi agredido com um chute na cabeça. Ele estaria de costas quando sofreu o golpe. Apontado como o principal agressor, Hudson, na época com 18 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM).





Naquele ano, a Secretaria de Estado de Educação (SEE) informou que o agressor tinha mais de 20 ocorrências na escola, e que a direção já havia pedido a transferência dele.









Luiz Felipe Siqueira morreu após vários dias internado no CTI do Hospital João XXIII (foto: Reprodução da internet/Instagram)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até a escola e levou Luiz Felipe ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, onde ficou internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) até o dia 20, quando morreu.





A família decidiu doar as córneas do adolescente, que foi velado em Minas Novas, onde morava parte da família, e sepultado em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha.





Luiz Felipe queria ser engenheiro civil. Ele deixou o pai e um irmão mais novo. A mãe deles morreu quando Luiz tinha apenas 3 anos. Eles chegaram a morar em São Paulo, onde o pai trabalhava como motorista de aplicativo, mas o adolescente se mudou para Belo Horizonte para estudar e passou a morar com uma tia.