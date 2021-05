Saiba como vai funcionar o novo serviço de multas online do DER-MG

Condutores poderão acessar multas recebidas em rodovias mineiras (foto: Leandro Couri/EM - 13/01/2017 )

O motorista que for multado em rodovias mineiras agora pode resolver as questões da infração direto no portal de serviços do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).