Militares receberam denúncia anônima sobre 'boca' de crack durante patrulhamento de rotina no Anel Rodoviário (foto: Polícia Militar Rodoviária de MG/Divulgação)









Ao entrar no imóvel, os militares encontraram 3 mil pedras de crack, uma barra de meio quilo da mesma droga, além de sacos plásticos para embalagem, balança digital e R$ 5 mil em espécie. O rapaz negou ser o dono do material e disse que receberia R$ 300 para fazer as entregas dos entorpecentes.

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem de 31 anos, suspeito de tráfico, com grande quantidade dena noite dessa quinta-feira (21/5), no Bairro Vista do Sol, na Região Nordeste de Belo Horizonte.