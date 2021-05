Super pão de queijo? Leitores do EM comentam superlua

Superlua em Lagoa Santa (foto: Carlos Altman/EM/D.A.Press) noite desta quarta-feira (26/05) é atípica em todo o mundo. A data marca o fenômeno natural “superlua”, que é quando a lua está próxima de seu perigeu (o ponto de sua órbita mais próximo da Terra) e, por isso, aparece “maior” para quem a observa.



Além disso, a cor da lua também estará "incomum". Com o eclipse lunar, o astro fica com “tons avermelhados”.



Assim que anoiteceu, nesta quarta-feira, a superlua com sua coloração avermelhada “subiu” aos céus.





O Estado de Minas postou uma imagem da lua, tirada em Lagoa Santa, nas redes sociais e perguntou aos leitores como o astro está em suas cidades. Além de fotos, os seguidores brincaram com o fato da superlua estar parecendo um pão de queijo.



Internautas brincam com as similaridades entre a lua e o pão de queijo (foto: Reprodução Redes Sociais)

“Uai é um pão de queijo mesmo ou é só minha vista mineiresca?”, questionou um internauta.





“Paozin de queijo mordido”, comentou outro seguidor.





“Uai , quem mordeu meu pão de queijo ???”, brincou o seguidor em um comentário na publicação do Instagram.





No Twitter, as comparações entre o astro e a comida típica mineira continuaram.