Os meninos receberam os primeiros socorros pelo Corpo de Bombeiros e foram encaminhados ao hospital pelo Samu (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)









Os dois meninos foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de Betim, onde receberam atendimento.

Duasque andavam de bicicleta em uma rua do Bairro Jardim das Alterosas, em, na Grande BH, forampor um ônibus na manhã desta quarta-feira (26/5). De acordo com o, a bicicleta de um dos meninos, que têm idades entre 6 e 8 anos, aproximadamente, foi parar embaixo do coletivo.