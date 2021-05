Três bairros de BH ficam sem água por furto em unidade da Copasa

Sede da Copasa na Rua Clomita tem sido alvo frequente de ladrões (foto: Reprodução/Google Street View)

Os bairros Camargos, Santa Maria e Jardinópolis, na Região Noroeste de Belo Horizonte, estão semde água nesta quarta-feira (26/5). O motivo é o quartosó neste ano, na unidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) no Camargos.





De acordo com a Copasa, os criminosos furtam osde energia elétrica da unidade de bombeamento localizada na Rua Clomita, no Camargos.

A companhia pede ajuda da população para denunciar à Polícia Militar, por meio do telefone 190, em caso de avistamento de suspeitos.



A Copasa informa que reforçou a segurança no local por conta dos três arrombamentos anteriores. Os cabos foram concretados e a grade de proteção reforçada.



Ainda assim, os bandidos conseguiram levar o material. A previsão era que o serviço fosse restabelecido na noite desta quarta, por volta das 20h.



Segundo estimativa da empresa, 34 mil pessoas ficaram sem água por conta do furto.



A reportagem procurou a Polícia Militar para ter acesso ao boletim de ocorrência. Porém, a corporação não encontrou nenhum registro na Rua Clomita nem no Bairro Camargos nos últimos três dias.