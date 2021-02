Copasa nega irregularidades em leitura de contas, mas informa ressarcimento

Ao todo, segundo investigação, Copasa teria prejudicado consumidores em R$ 14,3 milhões (foto: Reprodução/Facebook Copasa) (Arsae-MG) por pandemia do novo coronavírus, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) nega as irregularidades na leitura das faturas e consequentes cobranças. As informações da denúncia dão conta de prejuízos para a clientela em torno de R$ 14,3 milhões. Apesar da negação, a Copasa informou que já ressarciu diversos consumidores de forma automática no ano passado e também em 2021. Investigada pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais-MG) por erros cometidos nas contas de mais de 500 mil clientes durante o período dedo novo coronavírus, a) nega as irregularidades na leitura das faturas e consequentes cobranças. As informações da denúncia dão conta de prejuízos para a clientela em torno de. Apesar da negação, a Copasa informou que já ressarciu diversos consumidores de forma automática noe também em









Responsável pela fiscalização do abastecimento no estado, a Arsae instaurou um processo administrativo na última quarta-feira (10/02) para apurar o fato. Confirmadas as irregularidades apontadas, a Copasa terá que ressarcir os usuários afetados, seja com acordos individuais ou descontos progressivos nas próximas faturas.A empresa estatal considera que parte desses extratos analisados pela agência já foram quitados de forma automática.





A investigação da Arsae foi aberta a partir da análise de mais de seis milhões de faturas emitidas em 2020 pela Copasa, de janeiro a junho, em todo o estado. A entidade diz ter encontrado inconsistências em 559.847 contas que, juntas, somariam R$ 14,3 milhões em cobranças indevidas.





O faturamento com valor maior teria sido decorrente do novo método adotado pela Copasa para aferição do consumo durante a pandemia da COVID-19, a partir de março de 2020. Para evitar a entrada dos leituristas nas casas dos usuários, a companhia passou a calcular o valor da conta a partir da média de consumo das residências nos últimos 12 meses. Cristiane Schwanka diz que a empresa estatal apresentará as devidas comprovações à Arsae e afirmou que o modelo de cobrança segue um padrão legal.





“A Copasa apresentará todas as comprovações à agência reguladora. Ela exerce seu papel de fiscalizar a partir do instante que recebe um número de reclamações na ouvidoria maior que o normal. Afinal de contas, o período pandêmico trouxe dificuldades para todas as organizações, não apenas no serviço público. Na necessidade do distanciamento, grande parte dos nossos leituristas, um número significativo são de risco. Esse procedimento foi bem dificultado, ainda tem atuações em algumas regiões do estado em que o faturamento pela média ainda está acima do que gostaríamos, mas nossos sistemas são parametrizados. E todas as vezes que o cliente entender que está sendo prejudicado, ou que tenha dúvida, nossos canais virtuais estão disponíveis”, afirmou.