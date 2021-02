Para vacinar todos os idosos até abril, MG precisa de 6,75 milhões de doses

O estado, afinal, precisa de ao menos 6,9 milhões de unidades de vacina apenas para proteger esse público, estimado em 3,45 milhões de habitantes pelo IBGE. E, uma vez recebido, esse volume precisaria ser aplicado em cerca de 60 dias, o que significaria aumentar cinco vezes a velocidade da vacinação.

Minas acumula, até o momento, 1,17 milhão de vacinas - 980,6 mil frascos de CoronaVac, produto desenvolvido pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac, e 190,6 mil de Covishield, criado pela Universidade Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca. Juntas, essas remessas garantem duas doses de CoronaVac a 490,3 mil pessoas e uma dose de Covishield a 190,5 mil.

Na hipótese mais otimista, há cerca de 146 mil maiores de 60 contemplados nesse universo: 38,5 mil institucionalizados (estimativa do Ministério da Saúde) e 107,9 mil fora de asilos - que começaram a ser imunizados nessa terça-feira (9/2), quando Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) enviou 315,6 mil doses aos municípios mineiros.

A cobertura integral do grupo com mais de 60 até abril, portanto, requer o recebimento de ao menos mais 6,75 milhões de doses nas próximas oito semanas.

Otimista, o secretário Carlos Eduardo Amaral aposta nos anúncios recentes do Ministério da Saúde. Segundo o dirigente, embora haja alta demanda por vacinas em todo o mundo, o que acaba por gerar atrasos na chegada das doses, há sinais que indicam uma melhora no cenário.

Amaral cita ainda o início da produção em larga escala de vacinas pelo Instituto Butantan, ao qual o Ministério da Saúde encomendou 100 milhões de doses de CoronaVac. A instituição anunciou que deve liberar 8,6 milhões até o fim do mês que vem.

O outro carregamento mais próximo viria da Fiocruz. A Fundação já iniciou a produção de 2,8 milhões de imunizantes de Oxford/AstraZeneca. O primeiro milhão deve ficar pronto entre 15 e 19 de março.

Há, portanto, 14,9 milhões de doses no radar imediato do país, com entregas previstas até meados de março (5,3 milhões da Covax Facility, 8,6 milhões do Butantan e 1 milhão da Fiocruz). Segundo o critério de distribuição proporcional adotado pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), Minas teria direito a cerca de 20% desse montante. Ou seja, cerca de 2,9 milhões de vacinas, pouco mais da metade necessária para vacinar os mineiros acima de 60 anos.

No mais, ainda não há números nem cronogramas definidos, mas perspectivas positivas. Por exemplo, o anúncio do diretor do diretor da instituição, Dimas Covas. Nessa quarta-feira (10/2), ele afirmou que, a partir de março, entregará 1,6 milhão de unidades por dia ao Programa Nacional de Imunização, de modo que a encomenda de 100 milhões de ampolas seria concluída em 160 dias.

A Fiocruz também calcula que é capaz de produzir 17,3 milhões de doses da CoronaVac ainda na primeira quinzena de março. A fabricação, no entanto, depende da chegada de novas remessas de insumos da China.

***

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

A vacinação da população de Minas acima de 60 também vai demandar aumento na velocidade da campanha no estado. Conforme demonstrado pelo, o ritmo atual é 19,5 mil administrações contra o vírus por dia. Para dar conta de todos os idosos do estado até abril, o poder público teria de ser ao menos cinco vezes mais rápido. Ou seja: atender cerca de 112 mil pessoas por dia.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.